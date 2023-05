per Mail teilen

Am 4. Mai ist der Internationale Tag der Feuerwehrleute. Rund 110.000 Menschen im Land engagieren sich ehrenamtlich in der Feuerwehr. 35.000 Mädchen und Jungs lernen in Jugendfeuerwehren, wie sie im Notfall helfen können - Tendenz deutlich steigend, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte. Exemplarisch für die Region Bodensee-Oberschwaben hat SWR-Moderatorin Rebecca Lüer mit Martin Scheerer gesprochen. Er ist Sprecher der Feuerwehr Markdorf (Bodenseekreis) und des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis.