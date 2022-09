Überlinger Autorin schreibt Roman über Queen

per Mail teilen

Die Überlinger Autorin Eva-Maria Bast hat gerade einen Roman über das Leben der Englischen Königin geschrieben. Durch den Tod der Queen hat der Roman unerwartete Aktualität erlangt.

Eva-Maria Bast hat das Leben der Queen in einem Roman zusammengefasst. Die Überlinger Autorin ist fasziniert von der Queen und hat viel recherchiert für das nahe an die Biografie der Monarchin angelegte Buch.

SWR-Moderatorin Karin Wehrheim hat sie gefragt, wie sie die Trauerfeier für die Queen empfunden hat und was für sie besonders bewegend war:

Die Überlinger Autorin Eva-Maria Bast hat in ihrer Reihe "Bedeutende Frauen, die die Welt verändern" bereits ein Buch über die Mutter von Prinz Philip geschrieben. Nach intensiven Recherchen hat sie nun über das Leben der Queen seit 1938, dem Jahr, in dem sie ihren Ehemann Prinz Philip kennengelernt hat, verfasst.

Die Schriftstellerin Eva-Maria Bast hat am Montag die Trauerfeier von Queen Elizabeth intensiv am Fernsehen verfolgt. Dabei erinnerte erinnerte sie sich an ihre Recherchen im Königshaus.

"Was ich besonders fand, war der Strauß, der auf ihrem Sarg lag. In ihm war ein Myrtenzweig eingearbeitet, wie in ihrem Brautstrauß."