Kinderarzt zu Kinderimpfungen

per Mail teilen

In dieser Woche beginnen bundesweit die Corona-Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren. Die Ständige Impfkommission hatte die Impfung in dieser Altersgruppe für Kinder mit Vorerkrankungen oder mit engem

Kontakt zu Menschen aus Risikogruppen empfohlen. Alle anderen können auf individuellen Wunsch ebenfalls geimpft werden. Seit Montag wird der Impfstoff ausgeliefert, viele Kinder- und Jugendarztpraxen haben bestellt. Kinder- und Jugendarzt Frank Kirchner hat eine Praxis in Vogt im Kreis Ravensburg. SWR-Reporterin Marion Kynaß wollte von ihm wissen, wie groß die Nachfrage ist.