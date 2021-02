Die Stadt Ravensburg will in der Eissporthalle in Ravensburg ein Corona-Testzentrum für rund 1.500 Beschäftigte von Ravensburger Schulen und Kitas einrichten. So soll eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden. Wie die Testung genau ablaufen soll und ob die Ravensburg Towerstars weiterhin auf der Eisbahn trainieren können, erzählt Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke im Gespräch mit SWR-Moderatorin Tina Löschner.