Die Stadtwerke Konstanz und die Energie Thurgau beteiligen sich am regionalen Aufbau eines internationalen Internetknotenpunkts. An solchen Knotenpunkten werden Computernetzwerke von Internetanbietern zusammengeschlossen, um die Leistungskapazität zu erhöhen. Ziel ist eine Art Datenautobahn rund um den Bodensee und die angrenzen Regionen. An dem Projekt sind Akteure aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein beteiligt.