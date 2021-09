Internationales Scrabble-Turnier in St. Gallen

per Mail teilen

In St. Gallen hat am Freitag das 11. Internationale Scrabble-Turnier begonnen. 27 Spielerinnen und Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kämpfen bis Sonntag um den Preis der Stadt St. Gallen.

Gespielt werden 17 Partien plus das Finale. In jedem Spiel stehen jedem Spieler 30 Minuten zur Verfügung. Gezählt werden nur Wörter, die im Duden stehen. Beim Scrabble geht es darum, auf einem Spielfeld möglichst lange Wörter mit zufällig gezogen Buchstaben zu bilden. Jeder Buchstabe bringt eine bestimmte Punktzahl, je seltener der Buchstabe desto mehr Punkte.

Scrabbler aus Deutschland, Österreich und Schweiz

Die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Mitte 20, die ältesten 80 Jahre alt, so Organisator Lorenz Knöpfli. Zum Turnier in St. Gallen kommen die besten Scrabbler aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Angekündigt hat sich auch der mehrmalige Deutsche Scrabble-Meister Ben Berger, der in Konstanz Jura studiert hat.

Finale im Internet

Publikum ist nur beim Finale am Sonntag zugelassen, die letzte Partie soll aber auch im Internet übertragen werden. Die Deutsche Scrabble-Meisterschaft findet vom 18. bis zum 21. November 2021 in Rotenburg a.d. Fulda statt.