In Rorschach am Schweizer Bodenseeufer hat das 22. Internationale Sandskulpturenfestival begonnen. Es steht unter dem Motto: "Small world, tiny dreams" - also "Kleine Welt, winzige Träume". Acht Künstlerteams aus ganz Europa nehmen teil. Bis kommenden Samstag formen sie aus insgesamt 250 Tonnen feinstem Quarzsand und Wasser ihre teils meterhohen Skulpturen. Die Besucher können zuschauen und die fertigen Sandskulpturen dann bis Mitte September bestaunen.