Mit der Aktion "Pflaster sind gut, Beratung ist besser" machen der Konstanzer Verein "Frauen helfen Frauen in Not" und Apotheken in Konstanz am Mittwoch auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam. Sie geben kleine Pflasterpackungen mit aufgedruckten Informationen zu Beratungsstellen aus. In Friedrichshafen und Ravensburg werden abends verschiedene Gebäude in orangener Farbe angestrahlt. Ziel ist es, die Öffentlichkeit auf das brisante Thema der Gewalt gegen Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen. Laut dem "Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe" (bff) haben im vergangenen Jahr bundesweit rund 115.000 Frauen Gewalt in der Partnerschaft angezeigt. Die Dunkelziffer liege dabei deutlich höher. Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen geht auf eine Resolution der EU-Generalversammlung von 1999 zurück.