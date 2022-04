Internationaler Bodensee-Friedensweg am Ostermontag im Zeichen des Ukraine-Kriegs

In Bregenz wird es am Ostermontag wieder den Internationalen Bodensee-Friedensweg geben. Diese Art Ostermarsch steht in diesem Jahr unter dem negativen Stern des Ukraine-Kriegs, seiner Eskalation und weiterer schon lang anhaltender Kriege, teilten die Organisatoren mit. Das sei besonders aktuell und wichtig. Der Friedensweg beginnt um 14 Uhr am Bregenzer Kornmarkt, verläuft ab 14:30 Uhr durch die Stadt zum Friedenspfahl am Festspielhaus und endet gegen 15:15 Uhr mit einer Kundgebung am Kornmarkt.