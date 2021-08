Bei einer internationalen Kontrollaktion haben am Samstag Polizeikräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Boote und Wasserfahrzeuge auf dem Bodensee überprüft.

Es war bereits die zweite internationale Verkehrskontrolle auf dem Bodensee in diesem Jahr. Für die Polizei sind diese Einsätze mit einem erheblichen Aufwand verbunden. 14 Polizeiboote aus Bayern, Baden-Württemberg, Vorarlberg und der Schweiz haben am Samstag insgesamt 53 Motorboote und 28 Segelboote kontrolliert.

Fehlende Urkunden und mangelhafte Ausrüstung

Die Polizeibeamten stellten dabei 17 Verstöße fest. Laut Polizei habe zum Teil die vorgeschriebene Ausrüstung gefehlt oder sei mangelhaft gewesen, wie zum Beispiel Schwimmwesten oder Urkunden. Zudem sei die "300-Meter- Abstands-Regel" zur Uferzone nicht immer eingehalten worden. Denn dort dürfen Motorboote nur zehn Kilometer pro Stunde fahren und müssen den kürzesten Weg zum Ufer wählen.

Schwerwiegende Verstöße waren laut Polizei nicht dabei. Doch das sei auch ein Erfolg, wenn sich die Bootsführer im Großen und Ganzen an die Regeln halten, so ein Polizeisprecher. Weil das Wetter am Samstag nicht so gut war, sei auch der Verkehr auf dem Bodensee eher gering gewesen.