Im Hafen von Konstanz laufen am Donnerstagnachmittag Traditionsyachten zum Start der Internationalen Bodenseewoche ein. Es geht um Wassersport und um schöne Schiffe.

Am Donnerstagnachmittag startet in Konstanz mit dem Einlaufen der ersten Yachten die 60. Internationale Bodenseewoche. Mehr als 100 Schiffe nehmen dann ab Freitag an Regatten teil. Die Veranstalter erwarten rund 10.000 Besucherinnen und Besucher.

Über 100 Segelyachten beteiligen sich an Regatten

Am Freitagvormittag ist die erste Segelregatta angesetzt, an der laut Mitorganisator Ewald Weisschedel auch historische Holyachten teilnehmen, die teilweise über 100 Jahre alt sind.

Insgesamt gibt es drei Wettfahren. Im Teilnehmerfeld finden sich auch hochmoderne Rennboote. Hinzu kommen etwa 40 weitere Holzmotorboote der italienischen Edelmarke Riva. Sie sind in einer Sonderschau zu sehen.

Viel Wassersport bis Sonntag bei der Bodenseewoche

Auch außerhalb der drei Segelwettfahrten geht es während der Bodenseewoche um Wassersport. Am Samstagabend steht der "Imperia Sprint" an, ein Ruderwettbewerb. Und die Wassersport-Gruppe des Deutsch-Schweizerischen Motorbootclubs hat für Sonntagvormittag Vorführungen vorbereitet.

Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben maritimes Flair nach Konstanz bringen. Am Hafen gibt es einen Markt mit allerlei Bootszubehör, außerdem eine Dampfschiff-Schau.

Anfänge reichen über 100 Jahre zurück

Die erste Internationale Bodenseewoche in Konstanz geht auf das Jahr 1909 zurück. In der Anfangszeit wurde das maritime Treffen aber nicht in jährlichem Turnus, sondern in größeren zeitlichen Abständen organisiert.