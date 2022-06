Internationale Bodenseewoche in Konstanz

In Konstanz hat die Internationale Bodenseewoche begonnen. Es messen sich an diesem Wochenende rund 100 Segelboote. Begleitet werden die Regatten von einer Art Stadtfest am Sonntag.

Für Wassersport- und Segelbegeisterte ist die Internationale Bodenseewoche ein Höhepunkt im Saisonkalender. Auch wenn sie nach zweimaliger Corona-Pause in abgespeckter Form stattfindet: An nur zwei Tagen und mit nur halb so viel Teilnehmern. Klassische Holzboote, vor allem Schärenkreuzer, aber auch moderne Renn-Segelyachten treten in Wettbewerben an und präsentieren sich im Konstanzer Hafen. Am Samstag ab 19:30 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr ist eine Wasserski-Show zwischen Steigenberger Hotel und Hafen geplant. Segel-Regatten finden laut Stadt Konstanz unter anderem am Sonntag ab 9 Uhr statt.

Rahmenprogramm: Verkaufsoffener Sonntag in Konstanz

Am Sonntag gibt es neben dem sportlichen Event in der Stadt ein Fest für Alle. Einzelhandel, Gastronomie und Vereine laden ein: Zum verkaufsoffenen Sonntag, zum Schlemmen zwischen Konzil und Hafenmeile beim Maritimen Genussmarkt, zu Stadtführungen und einem Flohmarkt in der Altstadt. Die Stadt rechnet mit bis zu 20.000 Besucherinnen und Besuchern.