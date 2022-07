In Lindau präsentiert sich die Internationale Bodensee-Konferenz IBK in dieser Woche mit der Ausstellung "Grenzenlos". Die IBK feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Die Ausstellung in einem mobilen Container präsentiert an der Inselhalle ihre Entstehungsgeschichte und stellt Projekte und Initiativen der IBK vor. In Lindau liegt der Fokus der Ausstellung auf dem Thema "Wasserstoffregion Bodensee".