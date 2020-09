In Friedrichshafen laufen die Vorbereitungen für die Wassersportmesse "Interboot". Sie beginnt am 19. September und ist die erste große Veranstaltung, die nach dem Lockdown im Frühjahr auf dem Messegelände stattfinden wird.

Die Auflagen, unter denen die "Interboot" vom 19. bis 27. September stattfinden kann, wurden am Donnerstag von der Messeleitung vorgestellt: Wer auf die "Interboot" will, muss sein Ticket online buchen. Der Zugang erfolgt über automatische Kontrollstellen, also kontaktlos. In den Hallen selbst gilt Maskenpflicht. Nur bei Beratungsgesprächen, bei denen die üblichen Mindestabstände eingehalten werden müssen, darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.

Keine Shows und Events

Außerdem werde auf Präsentationen mit Event-Charakter verzichtet, so Vertreter der Messeleitung. Das heißt: keine Präsentationen im Vorführhafen, keine Shows auf dem kleinen Messe-See vor dem Ausstellungsgelände. Und es dürfen nicht mehr als 8.000 Menschen auf dem Gelände sein, so steht es im Hygiene-Konzept der "Interboot".

Nur 200 Aussteller

Rund 200 nationale und internationale Aussteller werden auf dem "Interboot"-Gelände vertreten sein, nicht einmal halb so viele wie im Vorjahr. Dennoch sei es wichtig, dass die "Interboot" stattfinde, so Messe-Chef Klaus Wellmann. Damit zeige man, dass sich eine Messe auch unter Corona-Bedingungen organisieren lasse. Im vergangenen Jahr lockte die "Interboot" mehr als 80.000 Menschen an den Bodensee. Sie zeigt Boote, Sportgeräte und Zubehör für den Wassersport.