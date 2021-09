Die Wassersportmesse Interboot in Friedrichshafen geht an diesem Wochenende nach neun Tagen zu Ende. Am Samstag und am Sonntag hat sie noch einmal geöffnet. Die Interboot feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum. 280 Aussteller zeigen auf dem Messegelände ihre Produkte und Angebote.