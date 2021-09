In Friedrichshafen beginnt die Messe Interboot. Sie findet in diesem Jahr zum 60. Mal statt. Bis zum 26. September treffen sich dort Wassersportfans.

Rund 280 Aussteller kommen in diesem Jahr an den Bodensee. "Wir sind zufrieden, die Zahl der Aussteller, der Fläche und der Boote im Vergleich zur letzten Pandemie-Ausgabe deutlich steigern zu können", sagte eine Sprecherin der Messe Friedrichshafen dem SWR.

Bei den deutschen Bootsbauern ist die Nachfrage nach dem Corona-Boom im Sommer 2020 auch im zweiten Pandemie-Jahr groß.

Boot-Office statt Homeoffice

Ein Trend in diesem Jahr: Digitalisierung. Verschiedene Hersteller bieten Lösungen für schnelles Internet an Bord an. Somit könnten Boot-Fans statt aus dem Homeoffice aus dem Boot-Office arbeiten, so eine Interboot-Sprecherin. Schon jetzt gebe es Häfen, die zum Strom auch den Internetanschluss an Bord liefern. Für Unterwegs gibt es mobile Internet-Lösungen.

Trendsport Stand-Up-Paddeln weiter sehr gefragt

Ein weiteres Trend-Thema in diesem Jahr: das Stand-Up-Paddeln. SUP-Bretter können auf der Interboot in einem Testbecken unter professioneller Anleitung ausprobiert werden.

Zum Jubiläum findet eine Sonderschau statt. Diese zeigt, wie sich die Messe, die Boote und Schiffe in den vergangenen 60 Jahren verändert haben.