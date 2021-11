Intensivstationen teilweise stark ausgelastet

Die Zahl der stationären Corona-Patienten steigt auch in den Kliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder deutlich an. Zum Teil sind die Intensivstationen so gut wie ausgelastet. Die insgesamt 36 Intensivbetten der Krankenhäuser in Wangen und Ravensburg seien aktuell bis auf zwei Notfall-Reservebetten belegt, so eine Sprecherin des Oberschwaben-Klinik-Verbunds. In zehn Betten lägen Covid-Patienten. Sollte die Lage sich weiter zuspitzen, könnte die Zahl der Intensiv-Betten jedoch aufgestockt werden, dafür müssten die Häuser aber die sogenannte Eskalationsstufe ausrufen. Am Biberacher Sana Klinikum sind aktuell 15 von 16 Intensivbetten belegt, zwei davon mit ungeimpften Corona-Patienten. Im Kreis Konstanz lägen die Zahlen der Corona-Patienten auf Intensivstationen niedriger als in den Nachbarkreisen, so eine Sprecherin. Derzeit melde das Klinikum Konstanz zwei Patienten im Zusammenhang mit Corona auf der Intensivstation. In Singen und Radolfzell gibt es derzeit keine Corona-Intensiv-Patienten.