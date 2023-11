Karin Becker will ihre Intendanz am Theater Konstanz nach der Spielzeit 2024/25 nicht verlängern. Das gab das Theater am Dienstag bekannt. Becker gehe auf eigenen Wunsch.

Das Theater Konstanz muss sich eine neue Intendanz suchen: Karin Becker will die Leitung 2025 abgeben. Wie das Theater am Dienstag mitteilte, wolle Becker ihren auf fünf Spielzeiten geschlossenen Vertrag über die Spielzeit 2024/25 hinaus nicht verlängern. Das habe sie dem Konstanzer Kulturbürgermeister und den Mitgliedern des Kulturausschusses mitgeteilt.

Theater immer wieder Gegenstand von Spardiskussionen

Karin Becker übernahm 2020 die Intendanz am Theater Konstanz, sie löste Christoph Nix ab. Seitdem sei das Theater immer wieder Gegenstand von Spardebatten gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Theaters. Die Auswirkungen davon hätten die Arbeit und die künstlerischen Prozesse beeinflusst. Trotzdem habe sie mit vollem Einsatz für das Theater als Ort der Begegnung sowie für den Erhalt der Arbeitsplätze gekämpft, wird Becker in der Mitteilung zitiert.

Ich habe mich mit großer Entschlossenheit, Kreativität und einem großartigen Team den Herausforderungen gestellt.

Sie sei stolz auf das, was das Team in den vergangenen Jahren erreicht und aufgebaut habe, so Karin Becker. Und sie werde sich auch mit voller Energie für die laufende und die kommende Spielzeit einsetzen. Karin Becker will noch bis Ende der Spielzeit 2024/25 am Theater Konstanz bleiben.