Intelligente Sitzbank empfiehlt Restaurants

per Mail teilen

Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) haben ein intelligentes Restaurant-Empfehlungssystem entwickelt und dies mit einer öffentlichen Sitzbank verbunden.

Vier Studierende des Masterstudiengangs "Digital Business" haben ein Jahr lang ein sogenanntes "Recommender-System" entwickelt. Das ist ein System zur automatisierten Empfehlung. Diese Systeme helfen, aus der Menge an Möglichkeiten, die jeweils passende herauszufinden. Der Prototyp wurde mit einer Bank verbunden in den vergangenen Wochen an Passanten auf dem Weingartener Münsterplatz getestet.

Intelligente Bank fragt nach Standort und Budget

Nachdem die Passanten auf der Bank Platz nahmen, wurden sie von einem Computer angesprochen. Sie wurden mit einigen Fragen, zum Beispiel zu bevorzugter Küche, nach dem gewünschten Standort des Restaurants oder zum Budget, konfrontiert, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Anhand der Antworten schlug das Programm Restaurants vor.

Künstliche Intelligenz interpretiert Antworten

Mit einer eingebauten Kamera erkannte das Programm durch die Gesichtsmimik, ob die Passanten die Empfehlung positiv oder negativ aufgenommen haben. Auch Gruppenempfehlungen für bis zu drei Menschen seien getestet worden, so die Hochschule.

"Das hat super geklappt. Die Menschen waren neugierig und offen."

Die Bank mit der Restaurant-Empfehlung sei von den Test-Passanten positiv aufgenommen wurden, sagt Johannes Vollmer, einer der beteiligten Studenten. Derzeit sei das Dialog-System noch an einen Laptop gebunden, den die Studenten zeitweise vor der Bank platziert hatten. Es sei jedoch vorstellbar, den Laptop mit einem stationären Terminal zu ersetzen, sagte Wolfram Höpken, Professor für Wirtschaftsinformatik, der das Projekt begleitet. Es sei nicht ausgeschlossen, aus dem Projekt ein Geschäftsmodell zu entwickeln.