Ein Besuch im Institut für Demoskopie Allensbach zum Jubiläum

Das Institut für Demoskopie in Allensbach im Kreis Konstanz feiert am Sonntag sein 75-jähriges Bestehen. Heute gehört es zu den bekanntesten Meinungsforschungsinstituten in Deutschland.

Gegründet wurde das Institut 1947 von Elisabeth Noelle-Neumann. Politiker, Anwälte und Firmen setzen auf die Umfragen aus Allensbach, etwa wenn es um die Prognosen zur Bundestagswahl geht. Bei der letzten lag das Allensbacher Institut nach eigenen Angaben am dichtesten am tatsächlichen Endergebnis dran - die Abweichung der Wahlprognose habe 0,7 Prozentpunkte betragen. Elisabeth Noelle-Neumann lebte 1947 in Allensbach, als sie ihren ersten Auftrag für eine Umfrage bekam. Für die französische Militärregierung sollte sie Jugendliche in Südbaden befragen, erklärt Michael Sommer, Projektleiter und langjähriger Mitarbeiter des Instituts: "Es ging darum zu klären, welche Zukunftsvorstellungen, Ängste und welches Demokratieverständnis diese junge Generation nach sechs Jahren Krieg und zwölf Jahren nationalsozialistischem Regime hat." Bei der Suche nach einem Ort für ihre neue Arbeit fiel die Wahl Elisabeth Noelle-Neumanns auf ein Bauernhaus in Allensbach: Es ist Baujahr 1610 und steht mitten an der Hauptstraße. In dem mittlerweile renovierten Fachwerkhaus mit rotbraun gestrichenen Holzbalken und grünen Fensterläden hat das Institut bis heute seinen Sitz. SWR Esther Leuffen Richtige Formulierung der Fragen kann Stunden dauern Bei jeder neuen Umfrage ringt eine Konferenz um die richtige Formulierung der Fragen auf den Fragebögen. Das kann mehrere Stunden dauern. "Die Kunst dabei ist, die Fragen für alle verständlich zu machen." Wie früher werden die Fragebögen - sobald die Fragen dann stehen - auch heute noch in Papierform zu den über 1.000 Interviewern verschickt. Im Archiv des Instituts liegen alle Berichte und Fragen des Instituts seit 1947. So kann verglichen werden, wie die Deutschen über bestimmte Dinge seit den 1950er Jahren bis heute denken.