Gräfliche Familie lädt zum Inselfest auf die Insel Mainau

Die gräfliche Familie Bernadotte lädt ab Donnerstag wieder zu einem Inselfest auf die Mainau ein. Bis Sonntag zeigen 40 Aussteller Schönes und Nützliches rund um Heim und Garten.

Zwei Jahre musste das Inselfest wegen der Corona-Pandemie pausieren. Jetzt kann es wieder stattfinden. Das viertägige Fest hat Tradition und zog in der Vergangenheit immer tausende Besucher an. Die Mainau hat deshalb vorsorglich einen kostenlosen Shuttlebus-Service eingerichtet, der Gäste am Ausweichparkplatz der Uni abholt.

Gartenmarkt und Modenschauen

Im Mittelpunkt des Inselfestes steht der Gartenmarkt. Aussteller präsentieren dort Pflanzen, Möbel sowie Accessoires für Garten und Terrasse. Außerdem gibt es Parkführungen, ein Bühnenprogramm, Tipps und Tricks von Gartenprofis. Besonders beliebt sind auch die Modenschauen des Hut-Ateliers von Diana Gräfin Bernadotte.

Das Festgelände ist bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.