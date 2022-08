Insel Reichenau feiert Mariä Himmelfahrt

Mit Gottesdiensten und Kräuterweihen feiern Katholikinnen und Katholiken am Montag Mariä Himmelfahrt. Auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) ist Mariä Himmelfahrt ein Inselfeiertag.

Der 15. August, das katholische Hochfest Mariä Himmelfahrt, ist auf der Reichenau im Bodensee ein Feiertag. Gefeiert wird das Patrozinium des Reichenauer Münsters. Schon am Montagmorgen fand eine Heilige Messe statt, es folgte eine Parade der historischen Bürgerwehr auf dem Münsterplatz sowie ein Pontifikalamt im Münster mit anschließender Prozession über die Insel. Auf der Reichenau ist Mariä Himmelfahrt der dritte Inselfeiertag neben dem Markus- und dem Heilig-Blut-Fest.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält Ansprache

Festprediger auf der Reichenau ist am Montag der emeritierte Weihbischof Johannes Kreidler von der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im Anschluss wird auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Ansprache halten. Ein Festkonzert der Bürgermusik im Klosterhof bildet am Abend den Abschluss des Inselfeiertags.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist zu Gast beim Inselfeiertag. SWR Paul Grom

Wegen des Feiertags sind auf der Insel Reichenau alle Behörden und Geschäfte geschlossen, so wie auch in vielen katholisch geprägten bayerischen Gemeinden, wie etwa in Lindau, in Vorarlberg oder im Kanton Appenzell Innerrhoden.

Gefeiert wird auf der Reichenau das Patrozinium des Reichenauer Münsters. SWR Paul Grom

Fatima Schiffsprozession findet nicht statt

Nicht stattfinden wird hingegen die traditionelle Fatima Schiffsprozession auf dem Bodensee mit tausenden Pilgerinnen und Pilgern. Unsicherheit wegen der Corona-Lage und ein Wechsel in der Leitung der Gebetstätte Wigratzbad, die für die Organisation zuständig ist, hätten zu der neuerlichen Absage geführt, sagte eine Sprecherin dem SWR. Ob es die Fatima Schiffsprozession auf dem Bodensee künftig überhaupt noch geben werde, hänge in der Schwebe. Die erste fand vor rund 40 Jahren statt. Jeweils an Mariä Himmelfahrt starteten am Abend festlich geschmückte und beleuchtete Schiffe aus den Häfen von Lindau, Rorschach in der Schweiz und Bregenz in Österreich.