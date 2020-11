per Mail teilen

Die Landwirte-Gemeinschaft Hahnennest in Ostrach (Kreis Sigmaringen) erhält einen von fünf Innovationspreisen Bioökonomie Baden-Württemberg. Die durch den Bau eines umstrittenen 1000-Kühe-Stalls bekannt gewordene Gemeinschaft bekommt 10.000 Euro für den Anbau und die Nutzung der Energiepflanze "Durchwachsene Silphie". Die Landwirte bauen die Pflanze an und lassen aus ihren Fasern Papier machen - von einer Firma aus Neckarsulm, mit der sich die Bauern den Innovationspreis teilen. Der Rest der gelbblühenden Pflanze wandert in die Biogasanlage der Bauern - anstelle von umstrittenem Mais etwa. Für nachhaltig und preiswürdig hält das Landwirtschaftsministerium das Konzept, weil die Silphie auch Insekten anlockt, kaum Pflanzenschutz braucht, viel Humus aufbaut und CO2 bindet.