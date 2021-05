In Weingarten (Kreis Ravensburg) beginnt die aufwendige Innenrestaurierung der Basilika. Die Sanierung dauert voraussichtlich sieben Jahre und wird ersten Schätzungen zufolge mehr als 14 Millionen Euro kosten.

Die Basilika St. Martin in Weingarten ist mit einer Kuppelhöhe von 67 Metern und einer Länge von 102 Metern das größte barocke Kirchenbauwerk nördlich der Alpen. Sie wurde im Jahr 1724 geweiht. Ihre Innensanierung ist laut Kirchengemeinde dringend nötig. In der Basilika bröckelt der Putz, Gemälde drohen von der Wand zu fallen. Außerdem muss vieles gereinigt werden. Auch die Brandmeldeanlage und die Elektrik sollen erneuert werden. Und ein Kammerjäger wird zum Einsatz kommen, weil Käfer das Chorgestühl zerfressen haben.

Letzte Innensanierung vor über 60 Jahren

Für Besucher wird die Basilika währen der Sanierung geöffnet bleiben. Damit weiterhin Gottesdienste stattfinden können, gibt es vier Bauabschnitte. Der erste umfasst den Bereich der Kirche in der Nähe des Eingangs. Bis zu zehn Restauratoren werden im Einsatz sein. Koordiniert werden all die Arbeiten vom Landesamt für Bau und Vermögen in Ravensburg. Es hatte von 2018 bis Frühjahr 2020 bereits den Basilika-Vorplatz neugestaltet. 2013 waren die Gabler-Orgel, in den Jahren davor die Kuppel und ein Turm saniert worden. Die letzte Innensanierung fand vor über 60 Jahren statt.