Erstmals inklusive Segeltage am Bodensee

Unter dem Motto "Alle an Bord" finden in Friedrichshafen erstmals inklusive Segeltage statt. Bis Pfingstmontag haben Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit, das Segeln auszuprobieren.

Ziel der inklusiven Segeltage am Bodensee ist es zu zeigen, dass Segeln eine Sportart für alle sein kann, so die Veranstalter. Der Segelverband Baden-Württemberg organisiert die Tage am langen Pfingstwochenende gemeinsam mit dem Segel- und Motorbootclub Friedrichshafen.

Bei den ersten inklusiven Segeltagen haben Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit, das Segeln auszuprobieren. Pressestelle Segelverband-BW

Angepasste Segelboote ermöglichen inklusives Segeln am Bodensee

Um das Segeln für alle Menschen zu ermöglichen, stehen mehrere besondere Segelboote bereit. Durch einen anderen Kiel sind sie kentersicher und haben teilweise andere Sitze und Vorrichtungen, angepasst auf die Bedürfnisse der Sportlerinnen und Sportler. Das ermöglicht es auch Menschen mit Beeinträchtigung zu segeln.

Die Organisation "Special Olympics " hat im Vorfeld vier Segelboote gesponsort, die am Samstag in Friedrichshafen getauft worden sind. Die Stadt Friedrichshafen unterstützt gemeinsam mit der "Turning Point Stiftung " die Veranstaltung. Die Stiftung war bereits bei den ersten inklusiven Segeltagen im vergangenen Jahr in Stuttgart mit dabei und unterstützt finanziell und durch Personal.

Die Veranstalter erwarten an den drei Tagen rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Wasser. Dazu zählen auch Begleitpersonen und Familienmitglieder.