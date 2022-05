Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: "Inklusionstage" starten

Im Kreis Ravensburg beginnen am Donnerstag zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung erstmals sogenannte "Inklusionstage". Auf dem Programm stehen bis zum 15. Mai rund 70 Veranstaltungen, bei denen es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am alltäglichen Leben geht. Zum Programm gehören unter anderem Vorträge, Diskussionsrunden, Workshops, Theaterstücke und Ausstellungen in mehreren Ravensburger Kreiskommunen. So geht es etwa um Tipps, wie Menschen mit Behinderungen selbständiger leben, einem Beruf nachgehen, reisen oder durch moderne Technik besser durch den Alltag kommen können. Menschen mit und ohne Behinderungen sollen zusammenkommen und sich austauschen.