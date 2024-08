Infektionsgefahr mit Schorf-Pilz

per Mail teilen

Obstbauern am Bodensee ärgern sich über den Bund Umwelt und Naturschutz, kurz BUND. Es geht um ein Pflanzenschutzmittel, das die Äpfel am Bodensee vor Pilzbefall schützen soll. Es wurde vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit für die Landkreise Ravensburg, Lindau und den Bodenseekreis per Notfallzulassung erlaubt.