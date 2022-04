Industrie- und Handelskammern am Bodensee besorgt um Beziehungen zwischen EU und Schweiz

Im vergangenen Jahr hat die Schweiz ein Rahmenabkommen mit der EU platzen lassen. Die Industrie- und Handelskammern am Bodensee fordern nun, die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Die Vereinigung der Bodensee Industrie- und Handelskammern verlangt nach dem Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der EU und der Schweiz eine schnelle Stabilisierung der bilateralen Beziehungen. Wie sie gemeinsam mitteilten, ist seit dem Scheitern unklar, wie die rechtlichen Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz in Zukunft aussehen werden. Die Schweiz und die EU müssten die Verhandlungen zu einem Vertrag über ihre Zusammenarbeit wieder aufnehmen und zeitnah Lösungen finden, so die Kammern.

Hintergrund: Rahmenabkommen EU-Schweiz Das geplante Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU sollte ein Vertragswerk sein, um die Zusammenarbeit der beiden Seiten zu regeln. Es gibt mehrere bilaterale Abkommen zwischen der EU und der Schweiz, die unter einem Rahmenabkommen zusammengefasst werden sollten. Die Verhandlungen dafür begannen 2014 und endeten im Mai 2021, als der Schweizer Bundesrat die Gespräche darüber beendete. Der Grund: Es gab Unstimmigkeiten besonders in Sachen Personenfreizügigkeit und Arbeitsschutz. Obwohl das Rahmenabkommen gescheitert ist, will die Schweiz weiterhin bilateral mit der EU zusammenarbeiten. Aber gerade in den Grenzregionen im Dreiländereck, am Hochrhein und am Bodensee hat der Abbruch der Verhandlungen Bedauern und Besorgnis ausgelöst, weil nun mehr als 100 bilaterale Verträge fortlaufend aktualisiert werden müssen.

SWR-Moderatorin Tina Löschner hat mit Claudius Marx, dem Geschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee über das Thema gesprochen. Sie hat ihn als erstes gefragt, wo die rechtliche Unsicherheit im grenzübergreifenden Wirtschaftsraum Bodensee direkt zu spüren ist:

Erste Hindernisse gibt es bereits

Erste Branchen seien schon heute mit erhöhten Hindernissen im Handel zwischen der EU und der Schweiz konfrontiert, so die Kammern. Zum Beispiel die Medizintechnik. Es drohen Engpässe.

"Medizin-Produkte hat es als erstes erwischt, weil sich das europäische Recht verändert hat, das Schweizer Recht aber noch nicht nachgezogen hat."

Das bedeute, dass Medizin-Produkte einmal in der Schweiz und einmal in der EU zugelassen werden müssten, so Claudius Marx, der Geschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee. In den nächsten Jahren würden unter anderem Probleme in der Maschinenindustrie folgen. Auf absehbare Zeit werde dadurch auch der reibungslose Grenzverkehr im Bodenseeraum riskiert. In Anbetracht der großen Verflechtung der Wirtschaft wäre das ein eklatanter Rückschritt - mit direkten Auswirkungen auf den Wohlstand der Region.

EU mit Abstand der wichtigste Handelspartner für die Schweiz

Im Gebiet um den Bodensee spielen nationale Grenzen im Alltag von Bevölkerung und Wirtschaft eine untergeordnete Rolle. In den Ostschweizer Kantonen arbeiten über 15.000 Beschäftigte aus Deutschland und Österreich. Das Warenhandelsvolumen zwischen der Schweiz und Süddeutschland alleine ist größer als das zwischen der Schweiz und China.