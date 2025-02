Wenn es auf dem Bodensee zu kalt ist

Was tun, wenn es für den geliebten Sport zu kalt draußen ist? Um sich auch im Winter messen zu können, haben die Friedrichshafener für Drachenboot-Paddler ein Indoor-Drachenboot-Rennen veranstaltet.

Um 12:30 Uhr war Anpfiff im Sportbad Friedrichshafen beim ersten Friedrichshafener Indoor-Dachenboot-Cup. Normalerweise trainieren die Paddler im Sommer auf dem Bodensee. Um auch im Winter auf eine Challenge trainieren zu können, haben Organisatoren des VfB Friedrichshafen, Abteilung Kanu, das Indoor Drachenboot-Rennen veranstaltet.

Auf dem See ist es jetzt ein bisschen frisch, aber wir wollten trotzdem paddeln. Und da bietet sich das Hallenbad an. Hier ist aber leider nur ein Gegeneinander möglich.

Die Regeln wurden auf ein Schwimmbecken angepasst. Die Herausforderung bei dem Rennen im Sportbad: Zwei Sechser-Mannschaften sitzen sich in einem Drachenboot gegenüber. Die Mannschaft, die es in einer Minute schafft, ihren Gegenüber nach hinten zu schieben, hat gewonnen. Manchmal ging es dabei um Zentimeter.

Reges Interesse am Indoor-Drachenboot-Cup in Friedrichshafen

Das Interesse an dem Sportevent war relativ groß, 19 Mannschaften nahmen an dem ersten Winter Indoor Drachenboot-Cup in Friedrichshafen teil. Das lange Paddelboot, das für bis zu 20 Sportler ausgerichtet ist, wirkte etwas überdimensioniert für das Schwimmbecken im Friedrichshafener Sportbad. Doch die Paddler konnten sich so auch im Winter einmal messen. Und damit der Spaß nicht zu kurz kam, gab es am Ende auch einen Preis für die am originellsten kostümierten Paddler.