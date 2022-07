per Mail teilen

Im Singener Münchriedstadion (Kreis Konstanz) findet am Freitag ein Inklusions-Sporttag statt. In verschiedenen Disziplinen treten Sportler mit und ohne Behinderung an. Mit dabei sind auch Paralympics-Teilnehmer wie die Radolfzeller Ski-Rennläuferin Anna-Lena Forster und die Singener Rennrollstuhl-Fahrerin Merle Menje.