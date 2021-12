Inklusionsdorf geplant

Die Gemeinde Horgenzell (Kreis Ravensburg) und das Wilhelmsdorfer Sozialunternehmen die Zieglerschen sehen ihr gemeinsames Projekt eines Inklusionsdorfes für Menschen mit und ohne Behinderung auf einem guten Weg. Im Ortsteil Haslachmühle leben und arbeiten derzeit etwa 160 Menschen mit Behinderung, so die Auskunft der Zieglerschen mit Sitz in Wilhelmsdorf. Geplant ist, dass es in den kommenden Jahren mehrere Ein- und Mehrfamilien, sowie Tiny Houses und kleinere Gewerbebetriebe geben soll. 300 Menschen könnten dann dort wohnen und leben, so Horgenzells Bürgermeister Volker Restle.