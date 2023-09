Erste Freibäder im Raum Bodensee-Oberschwaben schließen

In den ersten Strand- und Freibädern in der Region Bodensee-Oberschwaben geht am Wochenende die Badesaison zu Ende. Eine Verlängerung ist trotz des sommerlichen Wetters nicht geplant.

In einigen Strand- und Freibädern am Bodensee und in Oberschwaben endet in den kommenden Tagen die Saison. Am Sonntag empfangen beispielsweise die Bäder in Laupheim (Kreis Biberach), Weingarten (Kreis Ravensburg), Kressbronn und Eriskirch (beide Bodenseekreis) zum letzten Mal für dieses Jahr Badegäste. Eine Verlängerung der Saison ist trotz des aktuell sommerlichen Wetters nicht geplant.

Bäder sind größtenteils mit Besucherzahlen zufrieden

Im Strandbad Eriskirch blicke man mit mehr als 60.000 Badegästen auf eine gute Saison zurück, heißt es. Auch in Kressbronn zeigt sich Betriebsleiter Siegfried Kathan mit den Besucherzahlen zufrieden: 110.000 Badegäste seien es in diesem Jahr gewesen. In der Hochsaison kamen an den Wochenenden bis zu 5.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag in das Natustrandbad.

In das Strandbad Friedrichshafen und in das Frei- und Seebad Friedrichshafen-Fischbach kamen laut Stadt in dieser Saison mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher. In den Konstanzer Frei- und Strandbädern wurden wegen der Schlechtwetterperioden etwas weniger Besucher gezählt als im Vorjahr, so ein Sprecher der Bädergesellschaft. Verlängern werde man die Saison in Konstanz nicht - die Strandbäder seien sowieso das ganze Jahr öffentlich zugänglich.

Sommer mit extremen Wetterschwankungen

Die Saison sei allerdings von extremen Wetterschwankungen geprägt gewesen, so Siegfried Kathan vom Strandbad Kressbronn. Entweder war es sehr kalt oder sehr heiß. Das berichtet auch die Stadt Ravensburg. Der Juli sei sehr warm, der August dann aber sehr durchwachsen gewesen. Im Ravensburger Flappachbad können Badegäste noch bis zum 17. September schwimmen.

Auch im Strandbad Friedrichshafen und im Wellenfreibad Friedrichshafen-Ailingen endet die Badesaison am 17. September. Das Frei- und Seebad in Friedrichshafen-Fischbach hat sogar bis Ende September geöffnet.