Eine neue Kirchenglocke für Roggenzell

In Roggenzell bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist am Sonntag eine neue Kirchenglocke geweiht worden. Sie wird in den kommenden Tagen im Turm der Kirche St.Gallus aufgehängt.

Die katholische Kirchengemeinde St. Gallus in Roggenzell, einem Teilort von Neuravensburg bei Wangen im Allgäu, hat am Sonntag Glockenweihe gefeiert. Die neue Glocke wird in den kommenden Tagen im Kirchturm aufgehängt.

Alte Glocken sollen geschont werden

Vier zum Teil Jahrhunderte alte Glocken hängen im Kirchturm von St. Gallus. Sie sind zum Teil reparaturbedürftig. Um sie zu schonen, hat sich der Kirchengemeinderat vor mehreren Jahren entschlossen, eine fünfte Glocke gießen zu lassen. Sie soll vor allem das Tagesgeläut übernehmen, sagte Tanja Stebel, die Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Zu den Gottesdiensten und Festtagen werden dann auch die anderen Glocken zum Einsatz kommen.

Auf der Glocke steht der Name von Pfarrer Mennel

Zur Glockenweihe wurde die neue, 160 Kilogramm schwere Glocke vor dem Chorraum in der Kirche präsentiert. Sie ist auf den in Roggenzell geborenen Pfarrer Faustin Mennel benannt. Er war der Gründer des Franziskanerinnenklosters in Bonlanden (Kreis Biberach).

Die Roggenzeller feierten ihre Glockenweihe mit einem festlichen Gottesdienst. Zelebriert wurde die Messe vom stellvertretenden Ravensburger Dekan Reinhold Hübschle und Pfarrer Matthias Hammele. SWR Wolfgang Wanner

Die Roggenzeller Kirchengemeinde feierte ihre Glockenweihe mit einem festlichen Gottesdienst, zelebriert vom stellvertretenden Ravensburger Dekan Reinhold Hübschle und dem für Roggenzell zuständigen Pfarrer Matthias Hammele. Er erlebte seine erste Glockenweihe und sprach von einem tollen Projekt der Kirchengemeinde.

"Es ist ein tolles Projekt der Kirchengemeinde, um mit dieser Glocke ein Zeichen zu setzen. Wir gehen nach vorne und wir setzen auf die Zukunft.

Etwa fünf Glockenweihen im Jahr

Hammele hofft, dass die neue Glocke an Fronleichnam bereits läuten wird. In den kommenden Tagen soll sie im Kirchturm aufgehängt werden. Eine Glockenweihe wie in Roggenzell gibt es nicht mehr allzu oft. Im Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart etwa fünf Mal im Jahr, sagte Roman Schmid, der Glockensachverständige der Diözese.

Glocke überzeugt mit ihrer "Abklingdauer"

Die neue Glocke sei "klein und sehr gut gelungen", meinte Schmid. Sie sei schlicht geziert und beeindrucke mit ihrer "überdurchschnittlichen Abklingdauer". Das sei ein Qualitätsurteil und zeige, dass die Glocke mit gutem Material hergestellt worden sei. Die Roggenzeller Glocke wurde von einer Firma in Passau gegossen.