"Falschen Polizisten" wird in Konstanz Prozess gemacht

Am Landgericht Konstanz beginnt am Montag ein Prozess gegen vier Männer. Sie sollen als "falsche Polizisten" Seniorinnen um ihre Ersparnisse gebracht haben, unter anderem in Ingoldingen (Kreis Biberach).

Ab Montag müssen sich vor dem Landgericht Konstanz vier Männer aus Göppingen verantworten, die mehrere Seniorinnen um ihr Erspartes gebracht haben sollen. Die mutmaßlichen Betrüger sollen sich am Telefon als Polizisten ausgegeben haben.

Prozess am Landgericht auf sechs Verhandlungstage angesetzt

Verhandelt werden insgesamt neun Fälle, es geht um einen Gesamtschaden von rund 55.000 Euro. Opfer waren Frauen im Alter zwischen 69 und 85 Jahren. Durch Telefonüberwachung kamen die Ermittler den "falschen Polizisten" schließlich auf die Schliche.

Ein Opfer der "falschen Polizisten" war eine Frau aus Ingoldingen im Kreis Biberach. Weitere Tatorte waren Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis), Freiburg, St. Blasien (Landkreis Waldshut), Merdingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), Gerstetten (Landkreis Heidenheim) und Kleinrinderfeld im unterfränkischen Landkreis Würzburg.

Die Masche der "falschen Polizisten"

Die vier Männer aus Göppingen gingen wohl immer gleich vor. Laut Anklage gaben sie sich am Telefon als Polizisten aus, behaupteten es habe Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben und boten an Bargeld und Bankkarten der Seniorinnen in sichere Verwahrung zu nehmen. Die Opfer glaubten den Anrufern und deponierten Geld und EC-Karten in Umschlägen oder in Alufolie gewickelt vor der Haustür. Einige gaben auch ihre PIN am Telefon preis, so dass die Täter Geld abheben konnten.