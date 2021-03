Wegen einer hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen ist in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist ab sofort wieder Wechselunterricht in den Grundschulen möglich. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes Sigmaringen hatte Bad Saulgau am Montag eine 7- Tage-Inzidenz von 420. Schwerpunkte des Infektionsgeschehens seien Schulen, Kindergärten, Familien und zwei Firmen. Weiterführende Schulen in Bad Saulgau würden den Wechselunterricht bereits anwenden, Grundschulen prüfen das gerade, so das Landratsamt.