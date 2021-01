Das Konstanzer Kreisimpfzentrum in der Singener Stadthalle hat am Freitag seine Arbeit aufgenommen. Es geht auf Grund eines technischen Fehlers eine Woche früher an den Start als andere Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg.

Vier Stunden öffnet das Kreisimpfzentrum, kurz KIZ, in der Singener Stadthalle am Freitag seine Türen. Insgesamt 90 Menschen sollen den Corona-Impfstoff gespritzt bekommen. 21 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien vor Ort, so eine Sprecherin des Landkreises, darunter Ärzte und Arztinnen, aber auch Sicherheitspersonal. Anmeldung möglich dank technischen Fehlers Eigentlich hätten alle rund 50 Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg am Freitag den Betrieb aufnehmen sollen. Der Start wurde jedoch wegen Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen um eine Woche verschoben. Dass in Singen bereits jetzt geimpft wird, ist einem technischen Fehler geschuldet. Die Termin-Anmeldung war versehentlich schon früher freigeschaltet worden. In Absprache mit dem Land habe man beschlossen, die Termine nicht abzusagen sondern beizubehalten, so die Sprecherin des Landkreises.