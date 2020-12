Auf dem Messegelände in Friedrichshafen ist das neue Corona-Impfzentrum des Bodenseekreises vorgestellt worden. Es soll am 15. Januar in Betrieb gehen. Dann können dort täglich rund 750 Menschen geimpft werden.

Das Impfzentrum befindet sich in Messehalle A2. Dort stehen bereits die Kabinen für die einzelnen Stationen, an denen die Besucher registriert, informiert, untersucht und schließlich geimpft werden. Wie der Rundgang aufgebaut ist, wurde am Montag vorgestellt. An einer der Stationen wird zum Beispiel ein Aufklärungsfilm in verschiedenen Sprachen gezeigt. Jeder zu Impfende wird etwa eine Stunde brauchen, bis er alle Stationen durchlaufen hat. Security bewacht Impfstoff Für den Betrieb des Impfzentrums werden 70 Mitarbeiter pro Schicht im Einsatz sein, geimpft wird täglich in zwei Schichten von 7 bis 21 Uhr. Auch Sicherheitspersonal wird auf dem Messegelände eingesetzt. Es bewacht rund um die Uhr die Hochleistungskühlbehälter, in denen der Impfstoff aufbewahrt werden soll. Betrieb kostet Millionen Die Kosten für den Betrieb des Impfzentrums betragen laut Landratsamt pro Monat eine Million Euro. Für die Umsetzung habe man starke Partner an der Seite, so Dietmar Buck vom Landratsamt Bodenseekreis. Unterstützung gibt es von der Messe Friedrichshafen, der Kassenärztlichen Vereinigung sowie von Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz und den Johanniter.