Der Landkreis Ravensburg schließt Ende des Monats seine beiden Corona-Impfzentren in Wangen im Allgäu und in Weingarten. Das gab die Kreisverwaltung bekannt. Grund seien die stark rückläufigen Impfungen und die stabile Regelversorgung durch die niedergelassenen Ärzte, heißt es in einer Mitteilung. Die beiden Impfzentren sind seit Dezember vergangenen Jahres in Betrieb.