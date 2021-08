Die Konstanzer Impfwoche geht in die letzte Runde. Heute kann man sich noch spontan oder mit Termin im Bodenseeforum von 14 bis 22 Uhr mit Biontech impfen lassen, so die Stadt. Gleichzeitig laufen noch bis Anfang September vom Kreisimpfzentrum Singen zahlreiche mobile Impfaktionen. Auch im Kreis Ravensburg gibt es neue mobile Impfangebote. Zum Beispiel am Freitagabend in Bad Waldsee beim Rewe-Supermarkt, teilte das Landratsamt mit.