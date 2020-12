In Vorarlberg sind am Sonntag insgesamt 220 Menschen gegen Corona geimpft worden. Wie die Vorarlberger Landesregierung mitteilte, ist die Impfaktion problemlos verlaufen. Die Impfdosen von Biontech und Pfizer wurden Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden von Pflegeheimen verabreicht. Landeshauptmann Markus Wallner kündigte an, bis zum Sommer der gesamten Bevölkerung in dem Bundesland ein Impfangebot machen zu können.