Über 50.000 Impfungen durch Impfteams der Oberschwabenklinik

Die mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik (OSK) haben seit Mitte Oktober vergangenen Jahres rund 54.000 Menschen in den Landkreisen Biberach, Ravensburg und Sigmaringen geimpft.

Die mobilen Teams waren nach der Schließung der Kreisimpfzentren vom Sozialministerium in ganz Baden-Württemberg gestartet worden, um niedergelassene Ärzte beim Impfen zu unterstützen. Zum Jahresende haben die mobilen Impfteams des OSK die 50.000er-Marke geknackt, heißt es nun in einer Pressemitteilung.

"Wir haben von Null auf Hundert zahlreiche Impfteams aufgebaut und auf die Straße gebracht. Das war unglaublich viel Arbeit, aber wir haben damit einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet."

Laut dem Klinikverbund wird das Angebot gut angenommen, die Nachfrage hat inzwischen aber nachgelassen. Dies liege auch am mittlerweile großen Impfangebot. Zudem sei der Höhepunkt der ersten Boosterwelle vorbei. Für eine vierte Impfung liege noch kein Auftrag des Sozialministeriums vor.

Ein mobiles Impfteam in der CHG-Arena in Ravensburg. Oberschwabenklinik (OSK)

Finanzierung bis Ende April gesichert

Die OSK hat in Spitzenzeiten neun Teams betreut. Seit Januar ist der Klinikverbund nur noch für die Teams im Kreis Ravensburg zuständig. Die mobilen Impfteams im Kreis Biberach und im Kreis Sigmaringen organisieren sich nun komplett selbstständig. In einem Impfteam arbeiten in der Regel ein Arzt, medizinisch-technische Assistenten und Pflegekräfte. Drohungen oder Hassbekundungen gegen die Impfteams habe es nicht gegeben.

Wie das OSK mitteilt, habe das Land die Finanzierung der mobilen Impfteams noch bis Ende April zugesichert. Wie es mittelfristig weitergeht, hänge auch von der Entwicklung der Pandemie ab.