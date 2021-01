Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Wangen (Kreis Ravensburg) will ein sogenanntes "Impfteam-Light" einrichten. Das mobile Impfteam soll über 80-Jährige, die zu Hause leben, aber nicht mobil sind, mit einer Corona-Impfung versorgen. Diese Personengruppe hätte derzeit kaum eine Chance geimpft zu werden, weil sie nicht zu den Kreis-Impfzentren fahren könnten, so Jörg Kuon vom DRK Kreisverband Wangen. Besonders in ländlichen Regionen sei das ein Problem, beispielsweise in Leutkirch, Isny und Wangen. Für das "Impfteam-Light" fehle allerdings noch die Zustimmung des Sozialministeriums, so Kuon.