per Mail teilen

Am Montag hat an der Messe Friedrichshafen ein neuer Impfstützpunkt geöffnet. Wie der Bodenseekreis mitteilt, sollen dort täglich zunächst bis zu 250 Impfungen vorgenommen werden. Der Impfstützpunkt Friedrichshafen bietet von 10 bis 17 Uhr Erst- und Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen an. Ein Termin ist erforderlich und kann online gebucht werden unter https://bodenseekreis-impfzentrum.connect.giria.io/.