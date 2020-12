Im Kreis Lindau werden am Sonntag die ersten Bürgerinnen und Bürger gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Landratsamtes starten mobile Impfteams am 27. Dezember mit insgesamt 100 Impfdosen in den Alten- und Pflegeheimen des Kreises Lindau. Auch in anderen Landkreisen am Bodensee und in Oberschwaben werden ab kommender Woche mobile Impfteams unterwegs sein. Auf Nachfrage nannten jedoch zum Beispiel die Landratsämter in Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen noch keinen konkreten Impfstart-Termin.