Der Impfstart in einer Pilotpraxis in Biberach ist reibungslos angelaufen. Das teilte Hausarzt Frank-Dieter Braun mit, der in seiner Gemeinschaftspraxis die Impfungen durchführt. Das Interesse ist riesig.

Der Impfstoff sei, wie versprochen, am Montag vom Kreisimpfzentrum geliefert worden, so Frank-Dieter Braun. Dann konnten die Ärzte die Impfspritzen aufziehen und die Impfungen vorbereiten. Geimpft werden Menschen über 80, so die Vorgabe vom Land. "So viele über 80-Jährige gibt es aber gar nicht mehr, die nicht geimpft sind. Deshalb machen wir dann mit den Jahrgängen 1941, 1942 und 1943 weiter", sagt der Allgemeinmediziner.

Nachfrage ist riesig

54 Impfdosen bekommt die Praxis pro Woche. Die Nachfrage nach Impfungen sei enorm. Über 100 E-Mails und Anrufe seien bereits eingegangen, teilweise auch von Bürgern aus anderen Kreisen, sagte der Arzt dem SWR. Die Termine würden ausschließlich per Mail vergeben. "Wenn da 500 Leute anrufen und man die Personalien und das Alter aufnehmen muss, das geht gar nicht. Deshalb machen wir das nur per Mail", sagt Frank-Dieter Braun. Denn die Vorbereitung für die Impfungen und die Beratungsgespräche bräuchten auch noch Zeit.

Nur Bürger aus Biberach werden geimpft

Wer aus anderen Kreisen anfragt, wird von dem Praxisteam an die Pilotpraxen im Heimatkreis verwiesen. Das Angebot gilt nur für Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Biberach. Die Biberacher Praxis wurde zufällig als Pilotpraxis ausgewählt. Der Arzt hatte sich in einer Telefonkonferenz mit der Kassenärztlichen Vereinigung zwar freiwillig gemeldet, aber am Ende wurde dennoch zufällig ausgewählt. Umso mehr freut es ihn, dass es geklappt hat. Auch wenn er sagt:

"Das ist kein Vergnügen und kein leicht verdientes Geld. Aber irgendeiner muss es ja machen." Frank-Dieter Braun, Hausarzt aus Biberach

Von den Erfahrungen mit den Impfungen neben dem normalen Praxisalltag sollen nun auch seine Kollegen profitieren, so Braun.