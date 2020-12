Im Kreis Konstanz sollen am Donnerstag die ersten Pflegeheimbewohner gegen das Coronavirus geimpft werden. Das kündigte Landrat Zeno Danner (parteilos) am Dienstagvormittag an.

Die ersten Impfungen nimmt ein mobiles Impfteam aus Freiburg vor. Ab dem 15. Januar werden dann zwei mobile Impfteams des Kreis-Impfzentrums aus Singen in die Pflegeheime fahren. Wann in welchem Heim geimpft wird, ist noch unklar. Man sei in der Abklärung mit der Heimaufsicht und den niedergelassenen Ärzten, so Danner.

"Die größte Herausforderung ist, dass die Aufklärung und die Einwilligungen stattgefunden haben - und, dass das Pflegeheim bereit ist." Zeno Danner, Landrat Kreis Konstanz

Rund 1.000 Impfdosen pro Woche

Der Kreis bekommt ab Mitte Januar dann pro Woche 975 Impfdosen. Davon müsse die Hälfte für die zweite notwendige Impfung zurückgehalten werden, sagte Danner. Diese erfolgt 21 Tage nach der ersten Impfung. Das heißt: Pro Woche können im Kreis Konstanz ab Mitte Januar rund 480 Menschen geimpft werden - 300 davon allein in Pflegeheimen. Das gelte zunächst bis Ende Januar, so Danner. Das Kreis-Impfzentrum in Singen werde deshalb vorerst nur an zwei Tagen in der Woche öffnen. Der Landrat bat deswegen um Geduld: Von einem Ende der Pandemie sei man trotz Impfungen noch weit entfernt, so Danner.