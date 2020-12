Am Sonntag haben im Landkreis Lindau die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in einem Seniorenheim im Westallgäu begonnen. Insgesamt wurden nach Angaben von Landrat Elmar Stegmann (CSU) 70 Bewohner und Beschäftigte geimpft. Für ihn sei das ein bewegender und auch ein Stück weit geschichtsträchtiger Moment gewesen, so Stegmann gegenüber dem SWR. Er betonte, dass die Impfungen freiwillig und kostenlos sind. Mittlerweile böten Trickbetrüger, die sich als Mitarbeiter von Behörden ausgeben, Impfungen gegen Geld an. Zunächst werden laut Landratsamt mobile Impfteams vor allem Alten- und Pflegeeinrichtungen besuchen. Die beiden Impfzentren in Lindau und Lindenberg würden dann ihren Betrieb aufnehmen, wenn weitere Impfdosen zur Verfügung stehen und die Lieferketten zuverlässig funktionieren.