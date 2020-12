Voraussichtlich in wenigen Tagen sollen die ersten Corona-Impfungen an den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) im Kreis Ravensburg starten. Auch der Medizin Campus Bodensee erwartet erste Impdosen Anfang Januar.

Insgesamt 487 Impfdosen seien der Oberschwabenklinik für die erste Januarwoche von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft in Aussicht gestellt worden, heißt es in einer Mitteilung. Sie werden rund 240 Beschäftigten verabreicht, da zwei Impfungen pro Person nötig seien. Zunächst werden Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte geimpft, die unmittelbar Covid-19-Patienten behandeln und versorgen, zum Beispiel auf Intensivstationen. Wann weitere Impfdosen eintreffen und wie viele sei noch unklar.

OSK meldet Höchststand bei Corona-Patienten

Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten auf den Intensivstationen der Oberschwabenklinik hat am Mittwoch mit 14 einen neuen Höchststand erreicht, so ein Kliniksprecher. Auch bei den Corona-Patienten und Verdachtsfällen auf den normalen Stationen sei mit 65 Fällen ein neuer Höchststand erreicht. In der ersten Welle lag er bei 32. Das sei noch beherrschbar, so der Sprecher, aber das Klinikpersonal sei enorm belastet. Anfang Januar soll der Betrieb in den Häusern langsam wieder hochgefahren werden, etwa für aufgeschobene Behandlungen.

Impfstart auch am Medizin Campus Bodensee

Auch der Impfkoordinator Martin Eble vom Medizin Campus Bodensee in Friedrichshafen rechnet Anfang Januar mit rund 500 Impfdosen. Das reiche etwa für zehn Prozent der Beschäftigten. Zwar gebe es bisher noch keinen genauen Impftermin für die Kliniken, man sei aber sofort startklar, wenn die Impfdosen angeliefert werden, so Eble.

Der Gesundheitsverbund des Landkreis Konstanz teilte mit, noch keine verlässliche Information vom Sozialministerium erhalten zu haben. Impfstoff sei Mitte Januar zu erwarten.