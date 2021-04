per Mail teilen

Das Impfen gehe viel zu langsam voran, wird hierzulande beklagt. In vielen anderen Ländern ist die Impfstoffversorgung aber deutlich schlechter. Um das zu ändern, sammeln Ärzte, die in Ravensburg gegen Corona impfen, Spenden.

Die Idee für die Aktion hatten Hausärzte im Raum Ravensburg. Sie haben Spendenboxen aufgestellt, in die Geimpfte freiwillig Geld einwerfen können.

Spende für Corona-Versorgung in ärmeren Ländern

So seien bereits 21.000 Euro für die medizinische Ausstattung in Ländern ohne ausreichende Versorgung für Corona-Patienten, wie zum Beispiel in Malawi, gesammelt worden.