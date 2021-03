Eine Arztpraxis in Biberach gehört zu den Pilotpraxen, in denen im Rahmen eines Modellprojekts des Landes gegen das Coronavirus geimpft wird. Das teilte das Biberacher Landratsamt mit. Die Testphase startet am Montag und dauert sechs Wochen. Geimpft werden Patienten, die über 80 Jahre alt sind. Die Arztpraxis in Biberach erhält für diese Zeit wöchentlich 54 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer. Die Ärztinnen und Ärzte werden auf die impfberechtigten Patienten zugehen, teilte das Sozialministerium mit. Ziel des Pilotprojekts sei es, die Hausarztpraxen auf das Impfen vorzubereiten. In den nächsten Wochen und Monaten sei mit mehr Impfstofflieferungen zu rechnen.